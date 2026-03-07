Не только Уолтер Уайт: лучшие роли Брайана Крэнстона

Размер шрифта
Американский актер Брайан Крэнстон родился 70 лет назад, 7 марта 1956 года, в калифорнийском городе Сан-Фернандо в актерской семье. Однако о сцене он поначалу и не помышлял: после окончания школы молодой человек всерьез задумывался о карьере полицейского, а на курсы актерского мастерства попал, можно сказать, случайно. На заре своей карьеры Крэнстон играл в небольших театрах, снимался в рекламных роликах и эпизодах популярных сериалов, постепенно зарабатывая репутацию разностороннего характерного артиста.

Настоящий прорыв случился в начале нулевых, когда Брайан сыграл одну из главных ролей в ситкоме «Малкольм в центре внимания»: эта работа принесла актеру сразу три номинации на «Эмми» и сделала его по-настоящему узнаваемым на телевидении. Однако мировую славу ему принесла роль школьного учителя химии Уолтера Уайта в сериале Винса Гиллигана «Во все тяжкие».

Сегодня в фильмографии актера более полутора сотен ролей в кино и на телевидении. К юбилею Брайана Крэнстона «Газета.Ru» рассказывает о его лучших киноработах.

 
