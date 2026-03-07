В одном из российских регионов объявили план «Ковер»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил в своем канале в мессенджере Max, что на территории региона объявлен план «Ковер».

По его словам, во время действия плана «Ковер» в воздушном пространстве региона вводятся временные ограничения.

7 марта Росавиация сообщила, что в аэропорту Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

По информации ведомства, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

6 марта в двух российских регионах также объявили ракетную опасность. Об этом сообщили губернаторы Брянской и Орловской областей Александр Богомаз и Андрей Клычков в своих Telegram-каналах.

27 февраля Life со ссылкой на SHOT сообщало, что силы противовоздушной обороны (ПВО) перехвати две украинские ракеты «Фламинго» в Чувашской Республике.

Обломки ракет упали в лесу в отдалении от населенных пунктов. Никто не пострадал.

Днем 27 февраля ракетная опасность объявлялась в большинстве регионов Приволжского федерального округа.

Ранее Гладков показал фото последствий ракетного удара по Белгороду.