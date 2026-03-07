Еще три российских аэропорта приостановили работу

В аэропорту Калуги (Грабцево) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По ее информации, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, в свою очередь, заявил, что в регионе объявили план «Ковер». По его словам, в местном аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Незадолго до этого в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее экипаж пассажирского самолета заметил дрон при посадке в московском аэропорту.