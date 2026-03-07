Нарколог предупредил о росте запоев после 8 Марта

Для врачей-наркологов выходные после праздников, включая 8 Марта, часто означают рост обращений за медицинской помощью. Алкоголь, который становится частью праздничного сценария, для людей с зависимостью может стать триггером срыва и привести к многодневному запою. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр, нарколог клиники «Алкоспас» Сергей Литков.

По его словам, праздничные дни нередко становятся точкой начала запойных состояний. Врач рассказал, какие сигналы говорят о том, что ситуация выходит из-под контроля.

«С медицинской точки зрения проблема не в самом празднике, а в механизме зависимости. Алкогольная болезнь связана с нарушением работы систем мозга, отвечающих за контроль и получение удовольствия», — объяснил он.

Для человека с зависимостью алкоголь не является просто элементом праздника. Мозг уже воспринимает его как необходимое вещество для нормального состояния.

«Поэтому любая «разрешенная» ситуация для употребления — день рождения, корпоратив или 8 Марта — может стать точкой запуска запоя», — объясняет нарколог.

Существует и социальный фактор. В праздничной культуре алкоголь часто воспринимается как обязательная часть торжества. Отказ от спиртного может вызывать давление со стороны окружающих: «Ну праздник же», «одну рюмку можно».

«Для зависимого человека опасна именно эта первая рюмка. После нее запускается биохимическая реакция в мозге, которая резко снижает контроль и усиливает тягу. В результате человек уже не управляет количеством выпитого», — отмечает врач.

Нарколог обращает внимание, что конец зимы и начало весны — период повышенных рисков для людей с алкогольной зависимостью.

«В этот период организм находится в состоянии истощения: дефицит витаминов, нарушение режима сна, накопленная усталость после зимы. На фоне этого психика становится более уязвимой, а тяга к веществам, которые дают быстрый выброс дофамина, усиливается», — поясняет Литков.

Дополнительным фактором становятся длинные выходные.

«Чем больше свободного времени и меньше структурированного режима дня, тем выше вероятность, что употребление будет продолжаться несколько дней подряд», — говорит специалист.

По словам нарколога, существуют ранние признаки, по которым можно понять, что ситуация начинает выходить из-под контроля.

Первый сигнал — потеря контроля над количеством. Человек планировал «пару бокалов», но выпивает значительно больше и не может остановиться.

Второй сигнал — употребление на следующий день. Если утром появляется желание «поправить состояние» алкоголем, это уже признак формирования запойного цикла.

Третий сигнал — исчезновение других интересов. Все внимание концентрируется на алкоголе: человек перестает участвовать в празднике, разговорах и фактически выпадает из социальной ситуации.

«Если появляется необходимость выпить на следующий день после праздника, это уже не про традиции или настроение. Это проявление зависимости», — подчеркивает Литков.

Для людей, у которых уже есть проблемы с алкоголем, безопасной дозы спиртного фактически не существует. Однако есть несколько правил, которые могут снизить риски запоя после праздника.

Первое — не начинать день с алкоголя. Употребление в первой половине дня резко повышает вероятность продолжения пьянства в течение нескольких суток.

Второе — четко ограничить количество. Важно заранее определить предел и не выходить за него, независимо от уговоров окружающих.

Третье — не использовать алкоголь как средство снятия усталости или стресса.

«Алкоголь действительно на короткое время снижает тревожность, но затем усиливает ее. В итоге человек оказывается в замкнутом круге: напряжение — алкоголь — ухудшение состояния — новая доза», — объясняет нарколог.

Четвертое — следить за режимом сна и питания. Недосып и пропуск приемов пищи усиливают токсическое воздействие алкоголя и повышают риск продолжения употребления.

Главный тревожный сигнал — невозможность самостоятельно остановиться.

«Если человек понимает, что употребление продолжается несколько дней и он не может прекратить его без алкоголя «на утро», это уже медицинская ситуация. В таких случаях необходимо обращаться за помощью, а не ждать, что состояние пройдет само», — говорит Литков.

Врач подчеркивает, что алкогольная зависимость — это заболевание, а не вопрос силы воли.

«Самая распространенная ошибка родственников — пытаться давить на человека или стыдить его. Но зависимость формируется на уровне биохимии мозга, поэтому эффективной может быть только профессиональная помощь и лечение», — заключает нарколог.

