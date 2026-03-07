Одежда и парфюмерия оказались самыми популярными поставками в период гендерных праздников

Перед 23 Февраля и 8 Марта логистические компании традиционно фиксируют всплеск доставок «подарочных» категорий. Так, согласно данным ГК «Деловые Линии», среди самых популярных категорий товаров, доставляемых на маркетплейсы в январе-феврале 2026 года, — одежда, косметика, механические инструменты и аксессуары.

Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

На фоне мужского праздника заметнее всего выросла доля механических инструментов: с 7% годом ранее до 10% в начале 2026 года.

Основной объем поставок формируется в крупнейших логистических центрах страны: Москве, Санкт‑Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове‑на‑Дону — именно из этих агломераций на склады маркетплейсов уходит основной поток товаров. В топ регионов‑получателей вошли Екатеринбург, Самара, Московская область, Тульская область и Краснодар.

В ЮKassa отмечают схожую тенденцию по категориям и в отдельных онлайн-магазинах. По данным сервиса, в этом году в период с 24 февраля по 3 марта оборот и число покупок в сегменте женских аксессуаров увеличились вдвое год к году. Оборот в сегменте одежды для мужчин и женщин вырос на 23%, а число покупок — на 35%. Сегмент косметики и парфюмерии, в свою очередь, вырос на 39% по обороту и на 18% по числу покупок.

Кроме того, популярностью пользуются категории, связанные с хобби и декором. Так, оборот в сегменте товаров для рукоделия и шитья в данный период вырос на 34%, число покупок — на 23%. Оборот сегмента предметов интерьера стал больше на 36%, а покупки увеличились на 59%.

В целом, тенденция прослеживается ежегодно: в преддверии гендерных праздников, особенно к 8 Марта, объемы перевозок парфюмерии и косметики растут. Так, генеральный директор транспортно‑логистической компании «Байт Транзит» Алексей Шпикельман отмечает, в феврале показатель стабильно на 30% выше, чем в январе. Такая динамика сохранялась в 2024, 2025 и 2026 годах.

В структуре груза доминируют парфюмерные и косметические наборы, при этом доля отправок этих категорий на маркетплейсы в феврале достигла 40% против 13% в январе.

Помимо «классических» женских подарков, к любому 23 Февраля и 8 Марта увеличиваются перевозки одежды и аксессуаров, как в адрес офлайн‑магазинов, так и на склады маркетплейсов.

На этом фоне, по оценке транспортно-логистической компании «Байт Транзит», усиливается спрос на быстрые автомобильные перевозки, в том числе по международным направлениям. В 2026 году часть клиентов переходит с контейнерных схем поставок из Китая на автодоставку и все чаще выбирает «белую» легальную логистику с понятной таможенной и сертификационной составляющей.

Ранее выяснилось, что спрос на десерты и сладости к 8 Марта увеличивается в три раза.