В МИД России заявили о нереалистичных идеях США по замене ДСНВ

США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сообщил РИА Новости замглавы МИД России Сергей Рябков.

«США отвергли нашу конструктивную и легко реализуемую инициативу в сфере пост-ДСНВ, а выдвинули альтернативные, при этом, на наш взгляд, нереалистичные идеи. В частности, Вашингтон жестко замкнул перспективы выработки любого нового соглашения на участие в нем Китая», — уточнил дипломат.

По словам Рябкова, американская сторона прекрасно знает о последовательной позиции Пекина, на нынешнем отрезке твердо исключающего для себя такую возможность. Как добавил замглавы МИД, логически из этого вытекает, что на сегодняшний день ни о каком новом соглашении оснований говорить нет.

Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между Россией и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, что американский президент Дональд Трамп примет решение по вопросам контроля над ядерным оружием, когда посчитает нужным.

В российском МИД отметили, что, несмотря на проблемные моменты, соглашение «в целом» работало и сдерживало гонку стратегических вооружений.

Ранее политолог заявил, что Россия победит США в гонке вооружений с огромным отрывом.