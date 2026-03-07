Постпред Ирана назвал число погибших мирных жителей после атак США

Постпред Ирана Иравани: при атаках США и Израиля погибли 1332 мирных жителя

Постоянный представитель при ООН Амир Саид Иравани заявил, что жертвами атак США и Израиля в Иране стали более 1330 мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.

«Согласно последнему отчету Иранского общества Красного Полумесяца, по меньшей мере 1332 мирных жителя, включая женщин и детей, уже погибли», — поделился Иравани.

Он добавил, что еще тысячи человек были ранены, и это число продолжает расти.

Также, по словам дипломата, жертвами войны стали свыше 180 иранских детей, повреждения получили более 20 школ.

Иравани уличил Вашингтон во лжи о том, что ВС США атакуют только военные объекты.

1 марта Иравани сообщал, что США никогда не смогут подчинить Иран.

Утром 28 февраля США вместе с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп согласился на предложение Ирана возобновить переговоры.