Дмитриев предрек, что ошибки в энергетике будут преследовать фон дер Ляйен

Ошибки председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в энергетической сфере будут преследовать ее. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

«Урсула никогда не признает своих ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои энергетические провалы. Эти провалы и это отрицание будут преследовать ее и в мире, где цены на нефть превышают $100 за баррель», — говорится в публикации.

Таким образом Дмитриев отреагировал на публикацию издания Politico, в которой указывалось, что фон дер Ляйен на фоне критики из-за роста цен на энергоносители пообещала продолжить курс Брюсселя на отказ от ископаемого топлива и ускорить переход на зеленую экономику.

6 марта глава РФПИ заявил, что решение Евросоюза отказаться от поставок нефти и газа из России положило начало новой эре «полного энергетического коллапса и банкротства Европы».

До этого президент Владимир Путин в интервью ВГТРК сообщил: с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. Он подчеркнул, что в этом нет никакой политической подоплеки и решение пока не принято — «просто мысли вслух».

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам российской нефти и газа.