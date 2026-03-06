«Наступить на хвост европейской гидре». Россия перенаправит газ из ЕС в Азию

Россия перенаправит СПГ из Европы в Индию, КНР, Таиланд и Филиппины и Китай

Часть российского сжиженного природного газа (СПГ) перенаправят из Европы в дружественные страны, которые готовы заключать долгосрочные контракты, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, поставки начнутся уже в ближайшее время. Такое решение принято после соответствующего поручения президента Владимира Путина. Эксперты считают, что ЕС лишится российского газа в самый неподходящий момент.

Россия перенаправит часть СПГ с европейского направления на более надежные и выгодные рынки — в дружественные страны, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании, посвященном ситуации на внутреннем и мировом рынках нефти и газа.

«Часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки, где с нашей страной выстраиваются конструктивные прагматичные отношения, имеется спрос и возможность заключать долгосрочные контракты», — приводит его слова пресс-служба кабмина.

В беседе с журналистами Новак уточнил, что российские компании рассматривают возможность, не дожидаясь очередных ограничений со стороны Европы, заключать контракты, в частности, с Индией, Китаем, Таиландом и Филиппинами .

«В ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны с европейского рынка на непосредственно дружественные страны», — цитирует его ТАСС.

Новак обратил внимание, что мировой нефтегазовый рынок сейчас испытывает «высокую турбулентность и неопределенность из за ситуации на Ближнем Востоке» . В некоторых странах это приводит к увеличению стоимости энергоносителей и возникновению «новых логистических вызовов для отрасли», отметил он.

Текущий дефицит на мировом рынке уже привел к росту цены газа в европейских странах на 70%, заметил вице-премьер. По его словам, это «очень негативно» скажется на европейских потребителях».

«Люди [европейцы] будут просто больше платить», — подчеркнул он в эфире телеканала «Звезда».

4 марта президент России Владимир Путин заявил, что поручит кабмину проработать вопрос ухода с европейского газового рынка, поскольку ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа с 2027 года, на новые направления — в те страны, которые являются надежными партнерами. В этом вопросе нет никакой политической подоплеки, подчеркнул глава государства.

«Американцы предлагают дорогой товар, у нас есть свой товар, есть рынки, которые проявляют заинтересованность, поэтому здесь каждый действует в угоду своим собственным интересам», — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предложение Путина.

«Самый неподходящий для Европы момент»

Российский СПГ в настоящее время идет на европейский рынок в основном с территории Ямала и его можно «спокойно» перенаправить на азиатский, сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

«Зимой будет дольше путь, потому что нужно будет через Суэцкий канал идти, но летом он вполне может идти и по восточной части Северного морского пути. Вот об этом и речь, что СПГ спокойно перейдет на азиатские рынки, если не будет европейского... Пусть идет в Индию, Китай, Юго-Восточную Азию», — поделился он в беседе с RT.

Юшков обратил внимание, что Путин озвучил предложение об уходе с европейского газового рынка в тот момент, когда в странах ЕС наблюдается «паника» из-за роста цен на СПГ.

«Выбор момента для заявления очень показателен: когда в Европе была прямо паника, а цены на газ выросли в моменте до $800 за тысячу кубов», — сказал он RTVI.

Собеседник телеканала считает, что в этом есть тактика — напугать биржу и заставить Европу платить больше , пока там продолжается отопительный сезон. Дефицит будет толкать цены еще выше, если поставки СПГ прекратятся в ближайшее время — в «самый неподходящий для Европы момент», добавил Юшков.

Экономист и политолог Александр Дудчак согласился с тем, что Путин выбрал «идеальное время».

«Когда в Катаре газ прекращают производить и отправлять. Вообще из Персидского залива много чего прекратило выходить. Мы знаем, что оттуда идет огромная часть поставок нефти и газа по миру», — отметил он в разговоре с 360.ru.

Также Дудчак задался вопросом: зачем России поддерживать «экономику врагов, которые планируют с нами воевать».

«Перспективы сейчас замечательные, наступить на хвост этой европейской гидре, чтобы наконец-то они почувствовали всю прелесть наплевательского, хамского отношения к России. Вот сейчас момент замечательный», — добавил политолог.