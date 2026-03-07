Турист опоздал на рейс и забросал пассажиров бутылками в европейском аэропорту

В международном аэропорту Афин сняли на видео, как 35‑летний турист устроил погром в зоне duty free после того, как опоздал на рейс. Об этом сообщило издание The Sun.

На кадрах видно, как мужчина берет с полок бутылки алкоголя и бросает их на пол и в сторону пассажиров, которые в панике разбегаются, пытаясь укрыться от стекла и осколков.

Греческий телеведущий Тасос Тергиакис заявил, что турист сознательно устроил дебош, так как у него не было денег даже на воду, и он якобы решил притвориться психически нездоровым, чтобы его задержали и бесплатно депортировали домой.

В итоге мужчина нанес магазину значительный ущерб, на место была вызвана полиция. Какое наказание теперь грозит туристу, не уточняется.

