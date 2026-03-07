Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Финский политик предостерег Хельсинки от размещения ядерного оружия

Мема: размещение ядерного оружия в Финляндии грозит столкновением с Россией
Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X написал, что размещение в Финляндии ядерного оружия может грозить столкновением с Россией.

По словам Мемы, в случае размещения ядерного оружия третьей страны Россия будет вынуждена начать против Финляндии военную операцию.

«Мы решительно выступаем против этой идеи и будем продолжать отстаивать политику нейтралитета», — подчеркнул политик.

6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия ожидает, что Россия может выразить протест в ответ на решение снять запрет на транзит ядерного оружия через территорию страны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Финляндия готова к реакции Москвы. По его мнению, отмена запрета снижает вероятность того, что Россия будет рассматривать страну как возможную цель для военных действий.

5 марта телерадиокомпания Yle сообщила, что в Финляндии рассматривается вопрос об отмене ограничений на транзит ядерного оружия через страну. В настоящее время действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что делает невозможной их транспортировку по территории Финляндии. Дискуссия происходит на фоне вступления Финляндии в НАТО и изменений в контексте европейской системы безопасности.

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!