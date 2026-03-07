Финский политик предостерег Хельсинки от размещения ядерного оружия

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте в социальной сети X написал, что размещение в Финляндии ядерного оружия может грозить столкновением с Россией.

По словам Мемы, в случае размещения ядерного оружия третьей страны Россия будет вынуждена начать против Финляндии военную операцию.

«Мы решительно выступаем против этой идеи и будем продолжать отстаивать политику нейтралитета», — подчеркнул политик.

6 марта министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Финляндия ожидает, что Россия может выразить протест в ответ на решение снять запрет на транзит ядерного оружия через территорию страны.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Финляндия готова к реакции Москвы. По его мнению, отмена запрета снижает вероятность того, что Россия будет рассматривать страну как возможную цель для военных действий.

5 марта телерадиокомпания Yle сообщила, что в Финляндии рассматривается вопрос об отмене ограничений на транзит ядерного оружия через страну. В настоящее время действующий закон об атомной энергии запрещает ввоз, производство и хранение ядерных взрывчатых веществ, что делает невозможной их транспортировку по территории Финляндии. Дискуссия происходит на фоне вступления Финляндии в НАТО и изменений в контексте европейской системы безопасности.

Ранее в Госдуме ответили на планы Финляндии разрешить транзит ядерного оружия.