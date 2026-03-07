7 марта — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 марта в России свой профессиональный праздник отмечают спасатели на воде. Накануне Международного женского дня россияне празднуют День тюльпанов. Мужчины скупают цветы, чтобы подарить их своим возлюбленным, подругам, коллегам. Православные христиане молятся в этот день за усопших родных, по церковному календарю сегодня Родительская суббота. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 7 марта и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 марта

* День основания Всероссийского Общества спасания на водах

7 марта 1872 года по инициативе кронштадтских моряков было создано Общество подания помощи при кораблекрушениях. Возглавил эту добровольную массовую организацию адмирал Константин Посьет. Специально для общества в Санкт-Петербурге было построено здание, где кроме зала заседаний и канцелярии разместился обширный музей.

В ХХ веке организацию переименовали во Всероссийское Общество спасания на водах (ВОСВОД). Сегодня ее сотрудники не только помогают обеспечивать безопасность на водоемах, но и реализуют обучающие программы. На базе общества можно получить профессию матроса-спасателя, инструктора по плаванию, международного спасателя, дайвера и водолаза.

Василий Батанов/РИА Новости

* Международный день тюльпанов

Этот неофициальный праздник появился по инициативе флористов. Его не случайно отмечают накануне 8 марта: перед праздником продавцы цветов выставляют на продажу охапки ярких тюльпанов.

Флористы рекомендуют дарить красные тюльпаны как символ страсти, белые — для выражения искренних чувств. Розовые тюльпаны символизируют нежность, а желтые — яркое солнце, весну и отличное настроение.

* День рождения телефонного аппарата

История создания телефона — один из самых известных примеров конкуренции в науке. 7 марта 1876 года американский ученый и изобретатель Александр Белл запатентовал устройство, ставшее прорывом в сфере голосовой связи. Он опередил своего коллегу Элишу Грея, подав заявку на патент всего на два часа раньше конкурента. Несколько дней спустя во время испытаний аппарата он произнесет знаменитую фразу «Мистер Ватсон, идите сюда, вы мне нужны», которая станет одним из символов начала новой эры в связи.

Телефонный аппарат усовершенствовал русский изобретатель Павел Голубицкий. Он также придумал и сконструировал коммутатор для попарного соединения нескольких телефонных линий, заложив основы будущей работы телефонных станций.

* День теплого одеяла

Этот неофициальный праздник дает людям возможность снизить темп жизни, хорошенько выспаться либо вовсе провести этот день под одеялом. Кстати, в последнее время стали популярны утяжеленные одеяла, которые помогают улучшить сон и снять тревожность. Однако врачи предупреждают: у таких одеял есть серьезные противопоказания, в частности хронические заболевания легких, сердечная недостаточность, нарушения кровообращения, беременность и возраст до трех лет.

Какие праздники отмечаются 7 марта в других странах

Албания — День учителя. 7 марта 1887 года в Албании открылась первая в стране светская школа. Со временем эта дата стала праздничной. Поздравления в этот день принимают педагоги.

День работников комплекса транспорта и связи — Туркмения. Праздник был учрежден указом президента в 2017 году. Поводом послужил запуск железнодорожного и автомобильного мостов через Амударью. Сегодня лучшим специалистам отрасли вручают награды и благодарности.

Церковные праздники 7 марта

* Родительская суббота

Сегодня православные христиане отмечают Родительскую субботу второй седмицы Великого поста. Накануне вечером в храмах служится парастас — особое заупокойное бдение, а в субботу совершается заупокойная Божественная литургия, после которой проходит общая панихида. Верующие молятся об упокоении усопших родственников. В этот день также можно посещать кладбища, но приоритет стоит отдать молитве в храме.

Кроме этой Родительской субботы, во время Великого поста будут отмечаться еще две: 14 и 21 марта.

* День памяти Мучеников Маврикия и 70-ти воинов

Святой Маврикий жил в начале IV века на территории Сирии, в городе Апамея, и был видным военачальником. Он принял христианство и открыто проповедовал веру во Христа. В 305 году языческие жрецы донесли императору Максимиану Галерию на святого. Разгневавшись, тот приказал схватить Маврикия вместе с сыном Фотием и воинами, которые подчинялись ему. Ни лесть, ни подкуп, ни пытки не заставили христиан отречься от веры. После кончины святых верующие втайне похоронили их останки.

7 марта Русская православная церковь также чтит память • преподобных Фалассия, Лимния и Варадата, пустынников Сирийских;

• преподобного Афанасия Павлопетрийского;

• священномучеников Михаила Горбунова, Иоанна Орлова, Виктора Моригеровского, Иоанна Парусникова, Сергия Белокурова, Андрея Ясенева, Павла Смирнова и других. Католическая церковь в этот день вспоминает • святых Перпетую и Фелицитату, мучениц;

• святого отшельника Павла Препростого;

• святого игумена Дейфера;

• святую Терезу Маргариту.

Алексей Никольский/РИА Новости

Народные праздники и приметы 7 марта

* Маврикиев день

В этот день на Руси вспоминали мучеников Маврикия и 70 воинов. В народе день памяти святых называли Маврикиевым днем. Крестьяне начинали готовиться к работам в полях и удобрять землю скопившимся за зиму навозом. К земле сегодня относились бережно — как к кормилице. Ласково разговаривали с ней, прося подарить большой урожай.

Хозяйки тем временем прибирали дом и готовили «черную уху» — из всего, что найдется в закромах. Март был месяцем сложным, голодным, ведь запасы пропитания подходили к концу.

* Приметы

Ласточки вернулись — к теплу.

Холодный день — к сырому лету.

Обилие солнца на Маврикия — к теплому лету.

Хвойный лес шумит — к теплу.

Сугробы схватились ледяной коркой — урожай будет скудный.

Грачи активно вьют гнезда — к сухой и теплой погоде.

Какие исторические события произошли 7 марта

* 321 год — по распоряжению римского императора Константина I Великого воскресный день становится выходным.

* 1657 год — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки.

* 1824 год — 12-летний Ференц Лист с оглушительным успехом дал свой первый концерт в Париже.

* 1912 год — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен покорил Южный полюс.

* 1917 год — российский император Николай II выехал в Могилев, в Ставку Верховного главнокомандующего, думая, что ситуация в столице под контролем. А спустя три дня он узнал о начале революции.

* 1960 год — в СССР сформирована первая группа космонавтов из 20 военных летчиков.

* 1967 год — принято постановление ЦК КПСС о переводе рабочих и служащих на пятидневную рабочую неделю.

* 1982 год — советский режиссер и сценарист Андрей Тарковский выехал на Запад.

* 1992 год — на японском телевидении состоялась премьера аниме-сериала «Сейлор Мун».

* 1997 год — журнал Nature сообщил, что стараниями шотландских ученых на свет появилась клонированная овца Долли.

Долли, первая клонированная овца Najlah Feanny/Corbis/Getty Images

* 2024 год — Швеция стала 32-м членом НАТО.

Дни рождения и юбилеи 7 марта

* В 1605 году родился Семен Дежнев — русский землепроходец и мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки.

* В 1671 году родился Роб Рой — «шотландский Робин Гуд».

* В 1875 году родился Морис Равель — французский композитор, автор знаменитого «Болеро».

* В 1878 году родился Борис Кустодиев — русский и советский художник, академик живописи.

* В 1886 году родился Джефри Инграм Тейлор — английский физик, математик и специалист по гидродинамике и теории волн.

* В 1899 году родился Федор Селин — советский футболист, прозванный «королем воздуха» за безупречную игру головой.

* В 1938 году родилась Джанет Гатри — американская профессиональная автогонщица, первая женщина, конкурировавшая наравне с мужчинами.

* В 1940 году родилась Светлана Моргунова — диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка России.

* В 1941 году родился Андрей Миронов — один из самых известных и популярных советских актеров.

Андрей Миронов в кадре из фильма «Невероятные приключения итальянцев в России» (1973) «Мосфильм»

Кто отмечает дни рождения

* 78 лет исполняется Шамилю Тарпищеву — советскому и российскому спортивному и политическому деятелю, теннисисту, тренеру, президенту Федерации тенниса России.

* 70 лет исполняется Брайану Крэнстону — американскому актеру телевидения и кино, номинанту на премии «Оскар» и BAFTA, исполнителю главной роли учителя химии Уолтера Уайта в культовом сериале «Во все тяжкие».

Брайан Крэнстон в сериале «Во все тяжкие» (2008–2013) Sony Pictures Television

* 68 лет исполняется Александру Скляру — российскому рок-музыканту, основателю и лидеру группы «Ва-Банкъ».

* 65 лет исполняется Виктору Третьякову — российскому барду, автору-исполнителю, поэту.

* 67 лет исполняется Лучано Спаллетти — бывшему футболисту, ныне главному тренеру сборной Италии.

* 63 года исполняется Э. Л. Джеймс — британской писательнице, автору эротического романа «50 оттенков серого».

* 56 лет исполняется Рэйчел Вайс — британской актрисе, лауреату премии «Оскар», «Золотой глобус» («Преданный садовник», «Фаворитка»).