Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

США и Израиль предупредили о больших потерях в случае отправки сухопутных войск в Иран

Бекки: отправка США сухопутных войск в Иран будет стоить им тысяч жизней
Jeremias Gonzalez/AP

США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска в Иран, поскольку это обернется для них огромными потерями. Такое мнение в социальной сети X выразил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.

Он отметил, что Иран огромен и насчитывает порядка 93 млн жителей. Отправка в Исламскую Республику сухопутных войск стоила бы Соединенным Штатам и Израилю «тысяч жизней», считает эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранской коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на скорейшее возвращение конфликта на Ближнем Востоке на путь дипломатического урегулирования.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск в Исламскую Республику. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, слова Трампа о возможной наземной операции американской армии в Иране говорят о том, что Соединенные Штаты могут продолжить воевать на Ближнем Востоке руками своих прокси. По его словам, речь идет о курдах и «боевиках известных террористических организаций».

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!