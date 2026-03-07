США и Израиль предупредили о больших потерях в случае отправки сухопутных войск в Иран

Бекки: отправка США сухопутных войск в Иран будет стоить им тысяч жизней

США и Израиль не могут отправить свои сухопутные войска в Иран, поскольку это обернется для них огромными потерями. Такое мнение в социальной сети X выразил профессор Генуэзского университета Паоло Бекки.

Он отметил, что Иран огромен и насчитывает порядка 93 млн жителей. Отправка в Исламскую Республику сухопутных войск стоила бы Соединенным Штатам и Израилю «тысяч жизней», считает эксперт.

Накануне президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим иранской коллегой Масудом Пезешкианом. В ходе беседы российский лидер выразил надежду на скорейшее возвращение конфликта на Ближнем Востоке на путь дипломатического урегулирования.

3 марта президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция в Иране продлится «столько, сколько потребуется». Он не исключил возможность отправки сухопутных войск в Исламскую Республику. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, слова Трампа о возможной наземной операции американской армии в Иране говорят о том, что Соединенные Штаты могут продолжить воевать на Ближнем Востоке руками своих прокси. По его словам, речь идет о курдах и «боевиках известных террористических организаций».

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».