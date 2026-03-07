Размер шрифта
Трамп рассказал о работе американских военных концернов

Трамп: ведущие военные концерны США согласились нарастить объемы производства
Elizabeth Frantz/Reuters

Главные американские военные концерны согласились нарастить объемы производства. Об этом в своем аккаунте в соцсети Truth Social сообщил президент США Дональд Трамп.

По его словам, концерны согласились увеличить объемы производства оружия «высочайшего класса» в четыре раза. Во встрече с президентом участвовали представители BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon.

«Мы хотим как можно быстрее достичь максимального уровня объемов (производства. — «Газета.Ru»). Расширение производства началось за три месяца до встречи, и многие заводы и производство этого оружия уже запущены», — заявил Трамп.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт с Ираном продлится еще несколько недель.

5 марта телеканал CNN сообщил, что некоторые советники и близкие сторонники призывают президента США Дональда Трампа объявить о победе над Ираном. По данным СМИ, всего через несколько дней после начала операции против Ирана многие из окружения главы Белого дома хотят ее скорейшего завершения. В администрации США есть опасения по поводу политических последствий втягивания страны в затяжную войну без четкого плана действий и поддержки со стороны общественности. Жертвы среди американских солдат, рост цен на бензин и нестабильность фондового рынка ставят под угрозу ключевые пункты предвыборной программы Трампа.

Ранее Израиль заподозрил администрацию Трампа в переговорах с Ираном.

 
