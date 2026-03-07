Президент Ирана заявил Путину, что Тегеран не нападал на Азербайджан

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал «слухами» информацию об ударе по Азербайджану со стороны Исламской Республики. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента в Telegram-канале.

«Президент нашей страны, решительно отвергая заявления о нападении на Азербайджанскую Республику, назвал эти слухи заговором врагов с целью подорвать братские отношения между соседями», — говорится в сообщении.

По словам Пезешкиана, Тегеран никогда не имел и никогда не будет иметь намерения нападать на своих соседей.

5 марта министерство иностранных дел Азербайджана сообщило о происшествии в районе аэропорта Нахичевани, где было зафиксировано падение нескольких беспилотных летательных аппаратов. По данным азербайджанской стороны, дроны были запущены с территории Ирана.

6 марта телеканал АзТВ сообщил, что Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана предотвратила серию терактов, планировавшихся иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Ранее Азербайджан решил приостановить движение грузовиков через границу с Ираном.