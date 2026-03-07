Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Постпред Ирана обвинил США и Израиль в ударах по школам и больницам

Постпред Ирана при ООН: США и Израиль атакуют школы и больницы
Vahid Salemi/AP

США и Израиль продолжают проводить неизбирательные атаки по гражданским объектам в Иране. Об этом сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои жестокие и массированные атаки против Ирана и иранского народа без остановки и передышки. Эти удары носят неизбирательный характер: они намеренно наносятся по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей моей стране», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он уточнил, что в стране были атакованы аэропорты, школы, больницы, жилые дома, спортивные объекты, мечети и другая гражданская инфраструктура.

До этого американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц во время заседания Совбеза всемирной организации назвал удары по Ирану «законными действиями», поскольку страна не может иметь ядерного оружия. Ответные атаки Исламской Республики представитель США счел «неизбирательными и неспровоцированными». Эти «оправдания» Амир Саид Иравани охарактеризовал как незаконные и лишенные правовой основы.

Ранее Иран обвинил США в желании полностью уничтожить страну.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!