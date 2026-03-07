Постпред Ирана обвинил США и Израиль в ударах по школам и больницам

Постпред Ирана при ООН: США и Израиль атакуют школы и больницы

США и Израиль продолжают проводить неизбирательные атаки по гражданским объектам в Иране. Об этом сообщил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани, передает РИА Новости.

«Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои жестокие и массированные атаки против Ирана и иранского народа без остановки и передышки. Эти удары носят неизбирательный характер: они намеренно наносятся по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей моей стране», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, он уточнил, что в стране были атакованы аэропорты, школы, больницы, жилые дома, спортивные объекты, мечети и другая гражданская инфраструктура.

До этого американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц во время заседания Совбеза всемирной организации назвал удары по Ирану «законными действиями», поскольку страна не может иметь ядерного оружия. Ответные атаки Исламской Республики представитель США счел «неизбирательными и неспровоцированными». Эти «оправдания» Амир Саид Иравани охарактеризовал как незаконные и лишенные правовой основы.

Ранее Иран обвинил США в желании полностью уничтожить страну.