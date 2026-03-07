Головин забил Сафонову в матче чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин забил гол в гостевом матче 25-го тура чемпионата Франции по футболу (Лига 1) против «Пари Сен-Жермен».

Игра состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Головин вышел на поле на 54-й минуте, а на 55-й отправил мяч в ворота, которые защищал российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов. Авторами остальных голов гостей стали Манес Аклиуш (27-я минута), Фоларин Балоган (73-я). У парижан отличился Брэдли Барколя (71-я). Встреча закончилась со счетом 3:1 в пользу «Монако».

«Монако» набрал 40 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы. «ПСЖ», который имеет в своем активе 57 очков, сохранил лидерство.

Сезон-2025/26 после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье Сафонов начал как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. После этого ему потребовалось несколько недель на восстановление, и он вернулся в стартовый состав команды и занял место основного вратаря.

Ранее Головин рассказал о растущем чувстве лидерства в «Монако».