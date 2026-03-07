В Петербурге оштрафовали бывшего полицейского, который следил за возлюбленной

Полицейский из Петербурга следил за девушкой с помощью коллег и угодил под суд

Полицейский из Санкт-Петербурга злоупотреблял служебным положением ради слежки за возлюбленной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Ленинский районный суд признал бывшего старшего оперуполномоченного ГУ МВД Алексея Орехова виновным в нарушении неприкосновенности частной жизни. Из материалов дела следует, что осенью 2024 года он, не имея прямого доступа к базам ГИБДД и системе контроля передвижения транспорта, через коллег запросил данные о женщине, с которой состоял в романтических отношениях, уверяя, что информация ему нужна «для работы».

Так полицейский получил сведения об автомобиле, которым пользовалась девушка, и о ее перемещениях в период с 8 сентября 2024 года по 7 марта 2025 года. На суде Орехов вину не признал и утверждал, что возлюбленная сама просила «смотреть все про нее», однако суд посчитал его действия незаконным сбором персональных данных с использованием служебного положения и оштрафовал на 250 тыс. рублей.

