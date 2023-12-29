Угроза цунами, десятки жертв и пожары: последствия землетрясений в Японии

В центральной части Японии произошла серия из 40 землетрясений. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. По данным Японского метеорологического агентства, это сильнейшее с 1885 года землетрясение для этой области страны.

Ближе всего к эпицентру оказались префектуры Исикава и Ниигата, подземные толчки также ощущались в Токио, Осаке и Киото.

«В Ното, Исикаве эвакуация в связи с опасностью цунами, сейчас в новостях в основном это обсуждают. На многих каналах вместо программ по расписанию новости идут. Эвакуироваться заставляют. Силком из дома не потащат, но полиция и пожарные проверяют, чтоб никого не было», — рассказали местные жители «Газете.Ru».

По последним данным, по меньшей мере 48 человек погибли, еще 50 человек получили травмы различной степени тяжести. Жильцы нескольких домов в Исикаве оказались под завалами, продолжается их разбор.

Всего зафиксировано около ста случаев разрушения зданий и жилых построек. В городе Вадзима в префектуре Исикава из-за землетрясений возник крупный пожар. 33 тыс. домов в этой части страны остаются без электроснабжения.

Из-за землетрясений власти Японии впервые с 2011 года выпустили предупреждение о «большом цунами». В западных районах страны высота волн достигала пяти метров.