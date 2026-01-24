Размер шрифта
Общество

В Киеве нарушено движение метро в результате ночных обстрелов

В Киеве нарушено движение метро через Днепр
Kay Nietfeld/Global Look Press

Утром 24 января «зеленая» линия киевского метрополитена работает в ограниченном режиме. Об этом сообщает украинское издание «Правда» со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко и Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Отмечается, что из-за обнаруженных после обстрела повреждений поезда не осуществляют перевозки пассажиров между левым и правым берегами столицы. Также на левом берегу Днепра есть проблемы с тепло- и водоснабжением.

В настоящее время перевозка пассажиров осуществляется на двух участках: между станциями «Сырец» – «Выдубичи» и между станциями «Осокорки» – «Красный хутор». На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

По данным украинских СМИ, в ночь на 24 января Вооруженные силы России нанесли удары по Киеву, применив ударные беспилотники и баллистические ракеты.

В ночь на 24 января в Киеве раздались взрывы. По данным Кличко, Киев подвергся атаке беспилотников. В городе работали средства противовоздушной обороны. Мэр сообщил, что в Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли пожары.

Ранее в США заявили, что Россия применила новые ракеты против Украины.

