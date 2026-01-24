Размер шрифта
Стало известно, как словами о «папочке Трампе» генсек НАТО удержал альянс

FT: лестью «папочке» Трампу генсек Рютте пытался удержать военный блок вместе
Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте, в котором он назвал президента США Дональда Трампа «папочкой», было обусловлено стремлением удержать военный блок вместе. Об этом пишет The Financial Times (FT).

Соответствующее заявление прозвучало летом 2025 года после слов Трампа относительно Израиля и Ирана о том, что «есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что они не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — ответил на это Рютте.

По словам людей, имевших дело с генсеком НАТО, когда он был на должности премьера Нидерландов, Рютте всегда использовал «промышленное обаяние». Речь идет о «лести, предельной лояльности и закулисными усилиями», чтобы привлечь собеседника на свою сторону. Этот подход проявился в выступлении Рютте, когда президент США потребовал от европейцев увеличения расходов на оборону, пишет FT.

«В качестве генерального секретаря НАТО его главная задача — держать всех в одной тележке, что непросто <...> Если Рютте нужно польстить, чтобы добиться результата, о котором все скажут: «Слава богу, все прошло хорошо», — то он так и поступит», — заявил экс-посол Нидерландов в ЕС Роберт де Грот.

При этом сам Марк Рютте заявлял, что его слова о «папочке» во время беседы с президентом США Дональдом Трампом были вырваны из контекста и не касались самого американского лидера.

Ранее стало известно, как Европа «бесчисленные часы» убеждала Трампа отправить войска на Украину.

