Общество

Полуголый пьяный мужчина бегал по отелю в Сочи и ломился к постояльцам

В отеле Сочи полуголый мужчина устроил дебош
Виталий Белоусов/РИА Новости

Полуголый нетрезвый турист устроил дебош в одном из отелей Красной Поляны, он пытался разбудить соседей. Об этом сообщает Росгвардия Краснодарского края.

Инцидент произошёл около двух часов ночи 23 января. На пульт дежурного вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги от администрации гостиницы на улице Волоколамской. Прибывшим на место росгвардейцам объяснили, что один из постояльцев бегает босиком по коридору в одном нижнем белье, стучит в двери номеров и ругается.

Пьяного дебошира удалось задержать, им оказался житель Московской области, приехавший в Сочи на отдых.

До этого пьяный россиянин угрожал медсестре в больнице пистолетом и попало на видео. Мужчина устроил дебош из-за того, что его знакомую с признаками ОРВИ отправили в другое медучреждение.

Ранее россиянка украла пистолет у приятеля и угрожала администратору гостиницы.

