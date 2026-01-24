Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

На Западе заявили о неготовности Зеленского идти на территориальные уступки России

Аналитик Галеотти: нет признаков, что Зеленский пойдет на уступки в Донбассе
Gleb Garanich/Reuters

Нет никаких признаков того, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на масштабные территориальные уступки России в ходе переговоров в Абу-Даби, дискуссии «неизбежно зайдут в тупик». Об этом Sky News заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти.

«Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту масштабную уступку русским, даже если американцы будут к этому стремиться. В этом и проблема», — заявил Галеотти.

Он напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что 90-95% всех вопросов решены, и заметил, что «в какой-то степени это правда». Однако оставшаяся часть – «то, что, судя по всему, не удастся решить за два дня», считает эксперт.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии предсказали два сценария развития событий для Украины.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696715_rnd_7",
    "video_id": "record::ed1db85c-3b43-4148-8015-9c0f2c915518"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+