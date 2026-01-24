На Западе заявили о неготовности Зеленского идти на территориальные уступки России

Аналитик Галеотти: нет признаков, что Зеленский пойдет на уступки в Донбассе

Нет никаких признаков того, что президент Украины Владимир Зеленский готов пойти на масштабные территориальные уступки России в ходе переговоров в Абу-Даби, дискуссии «неизбежно зайдут в тупик». Об этом Sky News заявил журналист и политический обозреватель Марк Галеотти.

«Нет никаких признаков того, что Зеленский может или захочет пойти на эту масштабную уступку русским, даже если американцы будут к этому стремиться. В этом и проблема», — заявил Галеотти.

Он напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что 90-95% всех вопросов решены, и заметил, что «в какой-то степени это правда». Однако оставшаяся часть – «то, что, судя по всему, не удастся решить за два дня», считает эксперт.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

