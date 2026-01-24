В России оценили влияние «схемы Долиной» на ипотеку

Российские банки не зафиксировали заметного снижения объемов ипотечных сделок из-за так называемого «эффекта Долиной» на вторичном рынке жилья. К такому выводу пришло РИА Новости по итогам опроса кредитных организаций.

Речь идет о схеме, при которой продавец после получения денег за квартиру отказывается передавать жилье покупателю, утверждая, что действовал под влиянием мошенников. Несмотря на распространение подобных историй, участники рынка считают, что в масштабах страны они не привели к существенному падению ипотечной активности.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова отметила, что общий объем ипотечных сделок остался стабильным. Вместе с тем, по ее словам, покупатели стали более осторожными: они внимательнее проверяют условия сделки и историю продавца. Это, в свою очередь, способствует перераспределению спроса в пользу первичного рынка, который воспринимается как более юридически прозрачный.

Аналогичную оценку дали и в сервисе «Домклик» от Сбербанка. Там сообщили, что не наблюдают влияния обсуждений в СМИ и соцсетях о мошенничестве на показатели выдачи ипотеки.

В Газпромбанке при этом признали наличие определенного негативного эффекта. В пресс-службе пояснили, что подобные случаи усилили опасения как со стороны покупателей недвижимости, так и со стороны самих банков, что привело к внедрению дополнительных проверок и сервисов для снижения рисков.

