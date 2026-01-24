Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ

В России оценили влияние «схемы Долиной» на ипотеку

РИА Новости: «эффект Долиной» не обрушил ипотечный рынок
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Российские банки не зафиксировали заметного снижения объемов ипотечных сделок из-за так называемого «эффекта Долиной» на вторичном рынке жилья. К такому выводу пришло РИА Новости по итогам опроса кредитных организаций.

Речь идет о схеме, при которой продавец после получения денег за квартиру отказывается передавать жилье покупателю, утверждая, что действовал под влиянием мошенников. Несмотря на распространение подобных историй, участники рынка считают, что в масштабах страны они не привели к существенному падению ипотечной активности.

Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Лаура Кузнецова отметила, что общий объем ипотечных сделок остался стабильным. Вместе с тем, по ее словам, покупатели стали более осторожными: они внимательнее проверяют условия сделки и историю продавца. Это, в свою очередь, способствует перераспределению спроса в пользу первичного рынка, который воспринимается как более юридически прозрачный.

Аналогичную оценку дали и в сервисе «Домклик» от Сбербанка. Там сообщили, что не наблюдают влияния обсуждений в СМИ и соцсетях о мошенничестве на показатели выдачи ипотеки.

В Газпромбанке при этом признали наличие определенного негативного эффекта. В пресс-службе пояснили, что подобные случаи усилили опасения как со стороны покупателей недвижимости, так и со стороны самих банков, что привело к внедрению дополнительных проверок и сервисов для снижения рисков.

Ранее адвокат Лурье рассказала, остались ли у Долиной долги по ЖКХ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696643_rnd_3",
    "video_id": "record::97750f7e-e8e6-4b03-8e03-aafddbda69c8"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+