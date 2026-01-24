Глава Минфина США «подогрел» слухи о референдуме в канадской провинции

Министр финансов США Скотт Бессент назвал канадскую провинцию Альберта естественным партнером американского государства на фоне возможного референдума по ее отделению от Канады. Об этом чиновник сказал в интервью правому активисту Джеку Пособецу, передает Politico.

Бессент также отметил, что Канада обладает важными природными ресурсами. По словам министра, жители Альберты — очень независимые люди, и сейчас «ходят слухи» о возможном проведении референдума.

«Люди хотят суверенитета. Они хотят то, что есть у Соединенных Штатов», — сказал глава Минфина США.

В 2025 году американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канаде следует стать 51-м штатом. По его словам, США нет смысла «субсидировать Канаду сотнями миллиардов долларов в год», если она не станет американским штатом.

В декабре в провинции Альберта одобрили петицию об отделении региона от Канады. Теперь авторам инициативы предстоит собрать почти 180 тысяч подписей в поддержку проведения референдума. Они утверждают, что выход провинции из состава страны готовы поддержать не менее 240 тысяч жителей. Однако общественники столкнулись с сопротивлением со стороны бывшего премьер-министра Альберты Томаса Лукашука, который называет своих оппонентов «сепаратистами». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что рекордная доля жителей Калифорнии хочет отделиться от США.