Россия втрое увеличила импорт мяса из Индии

Известия: в 2025 году РФ закупила у Индии мясо на сумму $84,4 млн

За десять месяцев 2025 года РФ закупила в Индии мясо крупного рогатого скота на сумму $84,4 млн, за аналогичный период 2024 года импорт составил около $30 млн. Об этом пишут «Известия».

В материале также говорится, что импорт креветок за аналогичный период 2025 года креветок увеличился на треть до $134,6 млн.

Аналитики лаборатории международной торговли Института Гайдара подсчитали сумму товарооборота с Индией за 2025 год, так, по их данным, он составил $60–65 млрд, при этом большая часть этой суммы приходится именно на российский экспорт — около $55–60 млрд, пишут авторы статьи.

До этого сообщалось, что в прошлом году Китай нарастил экспорт рыбы в Россию, достигнув рекордных показателей в $188 млн. В прошлом году показатели составляли $141,1 млн. Таким образом, сумма поставок увеличилась на 34% в годовом выражении и стала максимальной с 2015 года.

Больше всего в 2025 году Поднебесная поставила России замороженной рыбы ($132,6 млн), а также рыбного филе ($52,6 млн) и сушеной рыбы ($2,9 млн).

Ранее Россия увеличила экспорт сахара в 2025 году почти на 20%, поставив более 1 млн тонн.