Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по голам с учетом плей-офф в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 24 января «Вашингтон» со счетом 3:1 обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил третью шайбу своей команды в пустые ворота за 52 секунды до финальной сирены. В текущем сезоне на счету российского хоккеиста 21 год и 23 результативные передачи за 52 игры.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки по этому показателю до 21 шайбы — 995 (918+77) против 1016 (894+122).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

