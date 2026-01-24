В России научились подбирать брекеты по типу улыбки

Ученые НовГУ разработали метод, который позволяет точно определить, на какую высоту установить каждый маленький замок для брекет-системы на зубах, в зависимости от типа улыбки, рассказали «Газете.Ru» в университете.

Хорошо установленные брекеты (замки) — это не только ровные зубы и исправление прикуса. Самое важное для ортодонта — точно определить, на какую высоту установить каждый маленький замок. Ведь от этого решения зависит, будет ли улыбка после лечения просто ровной или станет по-настоящему привлекательной.

«Позиция брекетов фиксирует окончательное положение коронок и корней зубов, и неправильная их установка может привести к ухудшению состояния зубных рядов, тканей их удерживающих и даже нарушить пропорции лица пациента. Сейчас существует большое количество методик по установке ортодонтических систем, которые имеют как радикальные, так и минимальные эффекты по корректировке положения зубов. Единого подхода по выбору методов ортодонтического лечения брекетами не было, и каждый врач опирался на свой опыт. Выявление самых эффективных способов лечения поможет увеличить количество правильно установленных брекетов», – пояснила профессор кафедры дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ Елена Булычева.

Для корректной установки брекетов важно учитывать не только положение зубов, но и то, как они соотносятся с верхней и нижней губой, уголками рта. Все эти факторы формируют индивидуальный профиль пациента. Всего есть четыре профиля. Низкая улыбка – губа закрывает 2/3 зубов. Умеренно низкая – губа закрывает 1/2 зубов. Идеальная улыбка – видны все коронки зубов целиком. Десневая улыбка – видно больше 2 мм десны.

В исследовании приняло участие 56 человек в возрасте от 18 до 45 лет. Пациентов разделили на четыре группы в зависимости от того, как верхняя губа обрамляет зубы при улыбке. Пациентам в каждой группе брекеты фиксировали по разным методам: Alexander, Roth, MBT и TOM×TOM.

Для пациентов с низкой и умеренно низкой улыбкой, желающих «показать» больше зубов, наиболее эффективными оказались методы TOM×TOM и MBT. Они обеспечивали необходимую экструзию (выдвижение) верхних резцов. Для пациентов с идеальной улыбкой и особенно с десневой улыбкой методы TOM×TOM и MBT могли усугубить ситуацию, вызывая излишнее выдвижение зубов. В этих случаях предпочтение следует отдавать классическим методикам Roth и Alexander, которые минимизируют экструзию зубов и, при необходимости, обеспечивают легкую интрузию (погружение). Roth особенно эффективен для сохранения привлекательной улыбки, а Alexander — для коррекции десневого типа.

Подбор метода по предложенной методике позволит избежать осложнений. Неправильная высота крепления брекета — частая причина того, что после снятия системы зубы начинают «разъезжаться» обратно или возникает функциональная проблема с височно-нижнечелюстными суставами. Правильный выбор метода сводит эти риски к минимуму.

