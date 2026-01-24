Размер шрифта
Минобороны сообщило о перехвате более 75 беспилотников над югом и центром России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 75 дронов ВСУ над семью регионами России
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над рядом регионов страны. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Ростовской областью — 46 аппаратов. Еще 22 беспилотника нейтрализовали над Белгородской областью. Три БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, два — над Курской областью. Кроме того, по одному беспилотнику было перехвачено над Воронежской и Брянской областями.

До этого глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что число поврежденных домов после атаки украинских беспилотников в регионе выросло до 30. По его данным, поступило более 800 обращений жителей аула Новая Адыгея о возмещении ущерба. Кумпилов уточнил, что во всех пострадавших зданиях несущие конструкции остались целыми, однако повреждены обшивка, кровля, межкомнатные перегородки, оконные и дверные блоки, их ремонт уже начался.

Ранее ВСУ атаковали жителей с помощью дрона в Белгородской области.

