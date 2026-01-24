Размер шрифта
Общество

Пробники, план и отдых: педагог объяснила, как подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ за полгода

Педагог Подсухина дала пошаговый план подготовки к ЕГЭ за полгода
Александр Кряжев/РИА Новости

Оставшихся шести месяцев до основного периода сдачи ОГЭ и ЕГЭ достаточно для полноценной подготовки, если подойти к процессу системно. Об этом рассказала «Известиям» руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Виктория Подсухина.

По ее мнению, первым шагом должна стать объективная диагностика знаний — написание пробного экзамена в формате, максимально приближенном к реальному. Такой подход позволяет выявить слабые темы. Разбор результатов целесообразно проводить с преподавателем или репетитором, особенно в части заданий повышенной сложности, где самостоятельная оценка часто оказывается неточной.

На основе диагностики эксперт рекомендует составить индивидуальный план подготовки на весь оставшийся период, разбив его на этапы с четкими целями. Каждый месяц стоит концентрироваться на конкретных разделах, а финальное время оставить для повторения и систематизации материала.

Подсухина подчеркнула, что в еженедельном графике важно равномерно распределять нагрузку между предметами, школьными занятиями и самостоятельной работой. При этом, по ее словам, необходимо заранее закладывать время на самопроверку и полноценный отдых, поскольку переутомление негативно сказывается на результатах.

Эксперт также отметила, что эффективная подготовка должна сочетать изучение теории и регулярную практику. Теоретическую базу лучше осваивать по проверенным учебным материалам, видеокурсам или образовательным программам с четкой структурой, а практику — на заданиях из актуального банка ФИПИ и специализированных сборников, желательно под контролем наставника.

В завершающий этап подготовки, по словам Подсухиной, стоит написать несколько пробных экзаменов, чтобы отработать типичные ошибки и научиться правильно распределять время. Кроме того, она рекомендовала заранее ознакомиться с правилами проведения экзамена и подготовить все необходимые принадлежности, чтобы избежать лишнего стресса в день сдачи.

Ранее в Совфеде предложили создать экспертный совет по реформе ЕГЭ.

