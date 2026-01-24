Размер шрифта
Армия

Оператор дронов ВС РФ заявил о сотнях уничтоженных целей на фронте

Российский оператор БПЛА «Сварог» рассказал об уничтожении около 500 целей
Global Look Press

Российский оператор FPV-дронов с позывным «Сварог» уничтожил несколько сотен целей в ходе боевых действий против Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на министерство обороны РФ.

По данным ведомства, мужчина служит в группировке российских войск «Запад».

В заявлении отмечается, что операторы беспилотников Вооруженных сил РФ в ночное время ликвидировали наземные робототехнические комплексы и живую силу украинских формирований. Как рассказал «Сварог», он лично уничтожил 143 оператора украинского дрона «Баба-Яга».

«А так есть пехота, техника, прочее там, ретрансляторы противника, сооружения какие-то, блиндажи. Не знаю, думаю, больше 500 [ликвидированных целей] точно», — подчеркнул военнослужащий.

В министерстве добавили, что операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) также поражают разведывательные дроны и тяжелые квадрокоптеры ВСУ. Благодаря этому они, в том числе, срывают ротацию украинских войск.

23 января Telegram-канал «Осведомитель» сообщил, что подразделения ВС РФ начали получать новую модификацию беспилотника «Молния-2». На фотографии аппарата видно, что в верхней части корпуса появилось место для крепления FPV-квадрокоптера.

Ранее российский дрон «Молния» назвали одной из главных угроз для ВСУ.

