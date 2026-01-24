Китай до рекорда нарастил импорт золота из России

Китай в 2025 году нарастил импорт золота из России до рекордных $3,29 млрд, в физическом эквиваленте это 25,3 тонны, что на 14,6 и 9 раз больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни.

В основном Китай приобретает у России золото в форме слитков. Закупки происходят лишь несколько месяцев в году. В частности, в 2025 году импорт золота был в феврале, марте, а также в октябре-декабре. За декабрь поставки составили $1,35 млрд (10 тонн), что также побило рекорд.

В результате Россия вошла в десятку главных поставщиков золота в Китайскую Народную Республику за 2025 год, заняв седьмое место. Год назад РФ была 11-й.

В декабре RT писал, что Россия поставила Китаю в ноябре рекордное количество золота на $961 млн. Всего за 11 месяцев 2025 года китайский импорт российского драгметалла составил рекордные $1,9 млрд, что почти в девять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее цена золота обновила новый рекорд.