Трамп заявил о готовности чрезвычайных служб США к снежному шторму

Администрация президента США Дональда Трампа координирует действия с местными властями в связи с надвигающимся снежным штормом. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал сам глава государства.

«Меня проинформировали о рекордной волне холода и историческом зимнем шторме, которые в эти выходные обрушатся на значительную часть Соединенных Штатов. Администрация Трампа координирует действия с властями штатов и местными органами», — говорится в заявлении.

Также, по словам американского лидера, Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) полностью готово к принятию мер по противодействию последствиям непогоды.

23 января газета «Известия» со ссылкой на Fox Weather написала, что более 235 млн человек в десятках штатах США — от Аризоны до Мэна — находятся на пути масштабного зимнего шторма. Ожидается, что непогода может спровоцировать длительные отключения электроэнергии. До начала следующей недели в аэропортах страны планируется отменить тысячи рейсов.

Из-за надвигающегося шторма в ряде американских штатов ввели режим чрезвычайного положения. В частности, об этом объявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул, сообщил телеканал CBS News.

