Полиция задержала девушку по делу о похищении подростка в Красноярске

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела о похищении подростка задержана 18-летняя жительница Сургута. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По информации следствия, 21 января 2026 года фигурантка, действуя сообща с мошенниками, прилетела в Красноярск из Сургута. На следующий день она пришла домой к подростку, где они вместе взломали сейфы и забрали 3 млн рублей. Вечером того же дня она она отдала деньги мошенникам, оставив часть из похищенной суммы себе. После этого девушка и мальчик отправились в квартиру, арендованную ранее мошенниками, где ждали дальнейших указаний.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, уточнили в СК.

Об исчезновении 14-летнего сына красноярского бизнесмена стало известно 22 января. Его разыскивали полицейские и волонтеры. Позднее появилось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как подросток идет вместе с незнакомцем по улице. Мальчика нашли 24 января на съемной квартире вместе с 18-летней девушкой.

По данным правоохранителей, под влиянием мошенников подросток с помощью болгарки вскрыл сейфы родителей и похитил около 3 млн рублей, после чего вместе с девушкой снял квартиру и записал видео с просьбой о помощи. Неизвестные переслали эти кадры его отцу и потребовали выкуп в размере 30 млн руб. Предприниматель уже заявил, что не будет наказывать сына, а намерен восстановить отношения. Подробности — в материале «Газеты. Ru».

Ранее отец пропавшего в Красноярске подростка назвал возможную причину его исчезновения.