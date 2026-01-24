Размер шрифта
Теннисист Хачанов завершил выступление на Australian Open

Теннисист Хачанов не смог выйти в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В матче третьего круга представитель России проиграл итальянскому теннисисту Лучано Дардери. Встреча, которая продолжалась 2 часа 23 минуты, завершилась в четырех сетах с результатом 6:7 (5:7), 6:3, 3:6, 4:6.

Хачанов выполнил 14 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету его соперника 16 эйсов, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из восьми.

Российский теннисист — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде; победитель восьми турниров ATP (из них семь в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года в составе сборной России.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисистка Юлия Путинцева провоцировала турецких болельщиков после победы на Australian Open.

