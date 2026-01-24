Минэнерго РФ предложило создать компанию «Росэнергопроект»

Министерство энергетики РФ подготовило законопроект, предполагающий создание компании «Росэнергопроект» для содействия инфраструктурному развитию электроэнергетического сектора. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Компания создается в целях содействия инфраструктурному развитию, созданию объектов электроэнергетики, строительство, реконструкция которых предусмотрена документами перспективного развития электроэнергетики», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Из нее следует, что «Росэнергопроект» будет заниматься разработкой и актуализацией типовых технологических решений для строительства генерирующих объектов. Кроме того, в число его функций войдут формирование отраслевого заказа в энергетической сфере и контроль реализации инвестиционных проектов.

По задумке Минэнерго РФ, Наблюдательный совет новой компании утвердит кабинет министров. Его членами смогут стать не более семи человек, которых назначат на срок пять лет.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве, законопроект был разработан совместно с представителями энергетических компаний и экспертного сообщества. Ключевая цель создания «Росэнергопроекта» — обеспечить прозрачность ценообразования на каждом из этапов.

В начале января в пресс-службе Пермского Политеха сообщили «Газете.Ru», что ученые нашли способ удешевить энергию для северных территорий страны до 8 рублей за киловатт. В настоящее время более 2,8 млн квадратных километров РФ — от Чукотки до Таймыра — живут без центрального энергоснабжения. Электроэнергия там обходится в 40–100 рублей за кВт·ч. Специалисты доказали, что ситуацию могут изменить энергоустановки на твердооксидных топливных элементах.

Ранее Федеральная антимонопольная служба пересмотрела тарифы на электроэнергию на 2026 год.