Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Краснопольский район Сумской области подразделения противовоздушной обороны 208-й зенитно-ракетной бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, военнослужащие прикомандированы к 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

До этого RT писал, что командование ВСУ приступило к созданию специализированных подразделений беспилотных систем в Сумской области для усиления группировки на линии фронта. Кадровый резерв для новых частей формируется на базе действующих бригад терробороны.

В российских силовых структурах также сообщали, что украинское командование бросает на передовую в Сумской области совсем молодых ребят в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт.

Ранее российские войска ударили «Геранями» по мосту через Сейм в Сумской области.