Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Армия

К Сумам перебросили новые подразделения специалистов ПВО ВСУ

РИА: ВСУ перебросили подразделения ПВО в Краснопольский район Сумской области
Efrem Lukatsky/AP

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Краснопольский район Сумской области подразделения противовоздушной обороны 208-й зенитно-ракетной бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, военнослужащие прикомандированы к 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.

До этого RT писал, что командование ВСУ приступило к созданию специализированных подразделений беспилотных систем в Сумской области для усиления группировки на линии фронта. Кадровый резерв для новых частей формируется на базе действующих бригад терробороны.

В российских силовых структурах также сообщали, что украинское командование бросает на передовую в Сумской области совсем молодых ребят в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт.

Ранее российские войска ударили «Геранями» по мосту через Сейм в Сумской области.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696613_rnd_6",
    "video_id": "record::1409e204-4c8b-44e4-b62f-1185984e7972"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+