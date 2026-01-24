Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в Краснопольский район Сумской области подразделения противовоздушной обороны 208-й зенитно-ракетной бригады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Отмечается, военнослужащие прикомандированы к 119-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.
До этого RT писал, что командование ВСУ приступило к созданию специализированных подразделений беспилотных систем в Сумской области для усиления группировки на линии фронта. Кадровый резерв для новых частей формируется на базе действующих бригад терробороны.
В российских силовых структурах также сообщали, что украинское командование бросает на передовую в Сумской области совсем молодых ребят в возрасте от 18 до 24 лет, подписавших так называемый молодежный контракт.
Ранее российские войска ударили «Геранями» по мосту через Сейм в Сумской области.