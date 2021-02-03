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Фоторепортаж   //   Общество

Впервые за 5 лет: последствия снежной бури в США

На этой неделе на восточное побережье США обрушилась снежная буря, сообщает издание The New York Post. Порывы ветра достигали 80 км/час — жизнь крупных городов была парализована.

Метель накрыла штаты Иллинойс, Миссури, Колорадо, Вайоминг, Висконсин, Айова, Канзас и Мичиган. Накануне в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси было объявлено чрезвычайное положение: закрылись школы, автобусное и железнодорожное сообщение было приостановлено.

Как отмечают метеорологи, на американские города обрушилась сильнейшая за последние пять лет метель. В аэропортах Нью-Йорка, Филадельфии и Ньюарка отменили 1,5 тыс. рейсов, а на обледеневших и занесенных снегом дорогах произошли десятки серьезных аварий, в которых погибли уже четыре человека.

Виной такой погоды стал циклон, который уже назвали «снежной бомбой», передает метеорологический центр «Фобос». По данным Национальной метеорологической службы США, толщина снежного покрова в Центральном парке Нью-Йорка достигла 41 см, в ряде других районов она превысила 50 см. Кадры из заснеженных городов США — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
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Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
Последствия снегопада в Нью-Йорке, 2 февраля 2021 года
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