Европейский союз в ноябре превысил годовую квоту на импорт алюминия из России. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В рамках 16-го санкционного пакета ЕС ввел запрет на ввоз российского первичного алюминия. Планируется, что полностью его импорт будет запрещен к концу 2026 года.

В 2025 году страны Евросоюза могли приобрести 275 тыс. тонн алюминия. Между тем, импорт за январь-ноябрь составил 290,7 тыс. тонн, на 6% превысив разрешенную квоту.

Больше всех алюминия закупили Италия и Польша, на каждую из которых пришлось по 25% российского экспорта в ЕС. Далее следуют Испания (22%) и Греция (11%).

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада в отношении России сокрушили европейскую экономику прежде всего, а не российскую. Он отметил, что в Брюсселе обещали экономический кризис для России, однако вместо этого «они сокрушили Европу». По словам Орбана, резко выросли цены на нефть и газ, рухнула конкурентоспособность, экономики европейских государств отстали.

