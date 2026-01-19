Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПротесты в Иране — 2026Переговоры о мире на Украине

Евросоюз превысил квоту на импорт алюминия из России

Европейский союз на 6% превысил квоту на импорт российского алюминия
Илья Наймушин/РИА Новости

Европейский союз в ноябре превысил годовую квоту на импорт алюминия из России. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

В рамках 16-го санкционного пакета ЕС ввел запрет на ввоз российского первичного алюминия. Планируется, что полностью его импорт будет запрещен к концу 2026 года.

В 2025 году страны Евросоюза могли приобрести 275 тыс. тонн алюминия. Между тем, импорт за январь-ноябрь составил 290,7 тыс. тонн, на 6% превысив разрешенную квоту.

Больше всех алюминия закупили Италия и Польша, на каждую из которых пришлось по 25% российского экспорта в ЕС. Далее следуют Испания (22%) и Греция (11%).

В декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции Запада в отношении России сокрушили европейскую экономику прежде всего, а не российскую. Он отметил, что в Брюсселе обещали экономический кризис для России, однако вместо этого «они сокрушили Европу». По словам Орбана, резко выросли цены на нефть и газ, рухнула конкурентоспособность, экономики европейских государств отстали.

Ранее стали известны потери Евросоюза от санкций против России. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27652789_rnd_5",
    "video_id": "record::77c76f1f-33ce-48d1-a9fc-f42305446de1"
}
 
Теперь вы знаете
Самолет опоздал на 30 мин — вернут деньги. Как изменят правила перелетов в России с 1 марта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+