«Накопилось и прорвалось». Медведев заявил, что абсурдные прогнозы начали сбываться

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что его абсурдные прогнозы 2022–2024 годов начали сбываться. Он перечислил в своем посте в Telegram несколько «новостей последних дней» и отметил, что «сначала подумал, что это абсурдный прогноз». Политик несколько лет подряд перед новогодними праздниками публиковал «абсурдные прогнозы», которые выглядели нереалистично, но некоторые предсказания действительно сбывались. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов в свою очередь согласился, что мир изменился кардинально за последние годы и дальше «может быть вообще что угодно».

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в текущей ситуации в мире начали сбываться самые абсурдные прогнозы. В своем Telegram-канале он опубликовал список событий, которые произошли в этом году, хотя еще в прошлом казались многим невозможными.

В частности, Медведев напомнил, что власти США заявили о готовности атаковать Гренландию, делая выбор в пользу контроля над островной территорий, «а не какой-то там атлантической солидарности». Кроме того, Вашингтон вводит пошлины в отношении «наглых европейцев», которые будут таким образом «наказаны за защиту в рамках НАТО» (начиная с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10-процентный тариф на любые товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки, а с 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%. – «Газета.Ru»).

Также зампред Совбеза вспомнил о заявлении Франции о возможном выходе из НАТО.

Кроме того, политик в своем списке «абсурдных прогнозов», которые сбылись, упомянул и экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая назвала действующую украинскую власть «фашистской» и выразила уверенность, что Украина просуществует не более пяти лет.

Четвертым пунктом в перечне Медведева идет новость о том, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр страны Александр Мунтяну «выступили за ликвидацию государства» и возможное присоединение к Румынии, так как это бы помогло «противостоять России».

Пятым пунктом замглавы Совбеза высказал предположение, что президент США Дональд Трамп «скоро объявит о контакте с инопланетянами».

«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…», — заключил Медведев в своем посте в Telegram.

Депутат Дмитрий Кузнецов, комментируя в беседе с «Газетой.Ru» заявление Медведева и отвечая на вопрос о том, почему мир так сильно изменился за последние годы, сказал следующее: «Накопилось и прорвалось. Может быть вообще, что угодно».

Абсурдные прогнозы Медведева

В конце 2023 года зампред Совбеза опубликовал в Telegram пост с «абсурдными прогнозами» на 2024 год. «Год близится к завершению. Пора делать прогнозы? Нет ничего более бессмысленного и безнадежного, чем это», – говорилось в посте.

Среди прочего, он упоминал появление в России двух политических партий, которые впоследствии запретит Минюст, — «Партии пацанов и Партии чушпанов».

Политик предупреждал о радикальном усилении поддержки Украины со стороны Запада «вплоть до фактической передачи ей оборонной промышленности стран ЕС и США», а также масштабных хищениях. «Выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере＄25,5 трлн (соответствует размеру ВВП США по ППС). Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена», — писал Медведев.

Среди других прогнозов, которые тогда он дал, — отказ от собственных полицейских структур в Евросоюзе «с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта».

Медведев также предсказал избрание Трампа новым президентом США «вместо потерявшегося за кулисами Байдена».

В декабре 2022-го политик тоже публиковал список своих прогнозов. Он предполагал, что нефть подорожает до $150 за баррель, а газ — до $5 тысяч за 1 тыс. куб. м.

В посте также говорилось, что Великобритания может вернуться в Европейский союз, а само объединение после этого распадется, евро тоже отменят.

Медведев также предсказывал войну между Францией и Четвертым рейхом, куда должны были войти Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния, Киевская республика и «прочие маргиналы». Следом должен был последовать раздел Европы, включая новый раздел Польши.

В США, по его прогнозам, началась бы гражданская война, которая бы завершилась отделением штатов Калифорния и Техас и преобразованием их в самостоятельные государства. При этом Техас в скором времени вошел бы в состав Мексики.

На президентских выборах в США в штатах, закрепленных за республиканцами, победу одержал бы основатель Tesla и Space X Илон Маск.

Все свои «прогнозы» Медведев делал в ироничном ключе, а в конце 2025-го отказался делать предсказания. 30 декабря он написал о более ранних своих постах:

«Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости».