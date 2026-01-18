«Накопилось и прорвалось». Медведев заявил, что абсурдные прогнозы начали сбываться

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в текущей ситуации в мире начали сбываться самые абсурдные прогнозы. В своем Telegram-канале он опубликовал список событий, которые произошли в этом году, хотя еще в прошлом казались многим невозможными.
В частности, Медведев напомнил, что власти США заявили о готовности атаковать Гренландию, делая выбор в пользу контроля над островной территорий, «а не какой-то там атлантической солидарности». Кроме того, Вашингтон вводит пошлины в отношении «наглых европейцев», которые будут таким образом «наказаны за защиту в рамках НАТО» (начиная с 1 февраля 2026 года с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии будет взиматься 10-процентный тариф на любые товары, отправляемые в Соединенные Штаты Америки, а с 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%. – «Газета.Ru»).
Также зампред Совбеза вспомнил о заявлении Франции о возможном выходе из НАТО.
Кроме того, политик в своем списке «абсурдных прогнозов», которые сбылись, упомянул и экс-премьера Украины и главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, которая назвала действующую украинскую власть «фашистской» и выразила уверенность, что Украина просуществует не более пяти лет.
Четвертым пунктом в перечне Медведева идет новость о том, что президент Молдавии Майя Санду и премьер-министр страны Александр Мунтяну «выступили за ликвидацию государства» и возможное присоединение к Румынии, так как это бы помогло «противостоять России».
Пятым пунктом замглавы Совбеза высказал предположение, что президент США Дональд Трамп «скоро объявит о контакте с инопланетянами».
«Сначала подумал, что это очередной абсурдный прогноз вроде тех, что я готовил в 2022–2024 годах. Но нет! Это новости последних дней. Прогнозы-то сбываются…», — заключил Медведев в своем посте в Telegram.
Депутат Дмитрий Кузнецов, комментируя в беседе с «Газетой.Ru» заявление Медведева и отвечая на вопрос о том, почему мир так сильно изменился за последние годы, сказал следующее: «Накопилось и прорвалось. Может быть вообще, что угодно».
Абсурдные прогнозы Медведева
В конце 2023 года зампред Совбеза опубликовал в Telegram пост с «абсурдными прогнозами» на 2024 год. «Год близится к завершению. Пора делать прогнозы? Нет ничего более бессмысленного и безнадежного, чем это», – говорилось в посте.
Среди прочего, он упоминал появление в России двух политических партий, которые впоследствии запретит Минюст, — «Партии пацанов и Партии чушпанов».
Политик предупреждал о радикальном усилении поддержки Украины со стороны Запада «вплоть до фактической передачи ей оборонной промышленности стран ЕС и США», а также масштабных хищениях. «Выделение Украине синдицированного западными странами кредита в размере＄25,5 трлн (соответствует размеру ВВП США по ППС). Расхищение этого кредита в течение суток правящим режимом в Киеве при участии Хантера Байдена», — писал Медведев.
Среди других прогнозов, которые тогда он дал, — отказ от собственных полицейских структур в Евросоюзе «с передачей их функций немецким и укробандеровским полицаям с учетом их совместного исторического опыта».
Медведев также предсказал избрание Трампа новым президентом США «вместо потерявшегося за кулисами Байдена».
В декабре 2022-го политик тоже публиковал список своих прогнозов. Он предполагал, что нефть подорожает до $150 за баррель, а газ — до $5 тысяч за 1 тыс. куб. м.
В посте также говорилось, что Великобритания может вернуться в Европейский союз, а само объединение после этого распадется, евро тоже отменят.
Медведев также предсказывал войну между Францией и Четвертым рейхом, куда должны были войти Польша, страны Прибалтики, Чехия, Словакия, Румыния, Киевская республика и «прочие маргиналы». Следом должен был последовать раздел Европы, включая новый раздел Польши.
В США, по его прогнозам, началась бы гражданская война, которая бы завершилась отделением штатов Калифорния и Техас и преобразованием их в самостоятельные государства. При этом Техас в скором времени вошел бы в состав Мексики.
На президентских выборах в США в штатах, закрепленных за республиканцами, победу одержал бы основатель Tesla и Space X Илон Маск.
Все свои «прогнозы» Медведев делал в ироничном ключе, а в конце 2025-го отказался делать предсказания. 30 декабря он написал о более ранних своих постах:
«Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости».