Общество

Россиянам объяснили, как правильно вводить вакцину от аллергии на березу

Вакцину от аллергии на березу нужно вводить за пять 5 месяцев до начала сезона
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Вакцину от аллергии на пыльцу березы необходимо вводить раз в месяц в течение пяти месяцев до начала сезона цветения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

Препарат «Аллергарда» вводится подкожно один раз в 30 дней. Курс нужно завершить до апреля–мая — периода, когда обычно начинается пыление березы.

В октябре прошлого года в России начались испытания новая вакцина от аллергии на пыльцу березы.

В ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА уточнили, что новая вакцина предназначена для взрослых пациентов и станет доступна после завершения всех этапов клинических исследований. Агентство также получило разрешение на проведение III фазы испытаний препарата.

До этого ученые из Казахского национального аграрного исследовательского университета разработали антитело XA19, которое устранило отек, чихание и воспаление в легких у мышей при аллергии на полынь. XA19 закапывали в нос другим мышам с аллергией — в результате у животных почти полностью исчезали симптомы.

Ранее врач назвала опасное заболевание, способное навсегда изменить жизнь. 

