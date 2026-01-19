Россиян предупредили, как рак желудка может годами маскироваться под гастрит

Рак желудка на ранних стадиях нередко протекает незаметно и может маскироваться под привычный гастрит, что делает его особенно опасным. Люди ощущают легкий дискомфорт в верхней части живота после еды и обычно не придают этим симптомам большого значения. Но именно в такой «размытой» симптоматике кроется потенциальная опасность, предупредил в беседе с «Газетой.Ru» онколог, хирург «СМ-Клиника» Ильдус Мухаметов.

По его словам, на начальных этапах болезнь проявляется такими симптомами, как незначительный дискомфорт после приема пищи, постоянное ощущение тяжести, тошнота, иногда сопровождающаяся рвотой, снижение аппетита и раннее насыщение, незаметная потеря веса и общее чувство слабости и усталости. Эти признаки редко вызывают серьезное беспокойство, что и позволяет опухоли развиваться незамеченной.

По мере прогрессирования онкозаболевания симптомы становятся более выраженными и тревожными, а их характер зависит от локализации опухоли. Трудности с глотанием пищи, сначала твердой, а потом и жидкой, характерны для опухолей в верхней части желудка у перехода в пищевод. При поражении нижней части желудка, ближе к двенадцатиперстной кишке, у больного человека возникает рвота из-за недавно съеденной пищи.

Кроме того, эксперт выделил и другие симптомы, характерные для рака желудка. Среди них непрекращающаяся изжога, постоянные боли в животе, отдающие в спину, увеличение живота за счет скопления жидкости и появление опухоли в области эпигастрия, которую можно нащупать самостоятельно. Все это поздние признаки болезни, требующие немедленного обращения к врачу.

«Любое сочетание этих симптомов, особенно если они сохраняются на протяжении долгого времени или усиливаются, должно стать поводом для обследования. Как правило, мы рекомендуем пациентам сделать гастроскопию в сочетании с биопсией. Это позволяет точно исследовать образец ткани с минимальным повреждением слизистой желудка», — подчеркнул Мухаметов.

При этом онкохирург добавил, что самостоятельное лечение или откладывание визита к специалисту могут быть очень опасными, а последствия для здоровья непредсказуемыми. Только внимательное отношение к любым изменениям в самочувствии в комплексе с регулярными обследованиями остается ключевой мерой профилактики онкологических заболеваний. А при выявлении опухоли дает специалистам возможность подобрать для пациентов правильное лечение, которое поможет продлить жизнь.

