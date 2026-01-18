Цвет настроения синий: стоит ли смотреть третью часть «Аватара»?

Обстановка на планете Пандора стабильно тревожная. Неделю назад синие великаны-гуманоиды отбили очередную масштабную атаку колонизаторов с Земли, но люди, разумеется, не намерены отказываться от своих планов. Поэтому Джейк Салли (Сэм Уортингтон) и его супруга Нейтири (Зои Салдана) не успевают как следует оплакать павшего в битве первенца Нетейама (Джейми Флаттерс) — и уже должны продолжать борьбу за свободу народов на'ви.

Они еще не знают, что воспитанный ими человеческий мальчишка Паук (Джек Чемпион) спас своего биологического (почти) отца, полковника Куоритча (Стивен Лэнг), от смерти в морской пучине, так что тот по-прежнему ведет охоту на Салли и его семью (Сигурни Уивер, Британ Далтон, Тринити Блисс). В этом деле Куоритч находит неожиданных союзников в лице огненного клана Манкван и его предводительницы Варанг (Уна Чаплин). Они совершают разбойничьи налеты на других на'ви и отвергают миролюбивое учение местной богини-матери Эйвы, вместо этого предпочитая сеять хаос и разрушение. С последним им должно помочь огнестрельное оружие, обещанное Куоритчем. Такое соглашение грозит роковым образом нарушить баланс сил среди народов планеты.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

Новое кино выдумывает тот, у кого старое плохое, решил Джеймс Кэмерон и сконструировал третьего «Аватара» из фрагментов двух предыдущих. Жест изящный, если рассматривать его как продолжение энвайронменталистской линии франшизы (реюз!), однако с точки зрения зрительского опыта, пожалуй, не самый красивый. По «Пламени и пеплу» стало особенно заметно, что герои саги всю дорогу обреченно ходят по кругу одних и тех же ситуаций и умозаключений. В каждом фильме выясняется, что сбежать от беды, даже в формате благородной жертвы, не выйдет, она все равно тебя настигнет; вместо этого нужно взяться за руки, навалиться всем вместе — и дать отпор. В каждом фильме выясняется, что стереотипное мышление — это плохо (в третьей серии на этот счет имеется довольно безумная арка Нейтири, которая после гибели сына становится отъявленной «расисткой» по отношению к людям), а открытость к иному — хорошо.

Вкупе со стремлением к сохранению статус-кво, свойственным почти всем голливудским блокбастерам и насквозь центристским по своей природе (идеологически «Аватар», конечно, левее многих собратьев по жанру, но лишь в определенной степени), такое положение вещей как бы стачивает здешнюю драматургию, извлекает катарсическую составляющую из узловых точек. Когда на Пандоре не происходит никаких системных изменений, когда все раз за разом возвращается в исходную точку, сложно радоваться очередной победе на'ви над людьми, если ежу (или кто у них вместо ежей) понятно, что они вернутся на следующий же день — вполне вероятно, примерно тем же составом.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

И ладно бы «Аватар» стимулировал отключение сознания, бросая все силы на свою действительно сильную сторону, зрелищность, но нет, в нем явно читается претензия на высказывание. Это оказывает картине медвежью услугу, ведь отчетливого высказывания в ней на самом деле нет, и как только зритель задумывается, что именно фильм пытается ему сообщить, «Аватар» начинает рассыпаться на глазах (трансрасовый переход в фильме про расизм — безусловно, занятная концепция).

Особенно интересный оборот дело принимает, когда франшиза решает обратить внимание на собственные дыры. «Как нам колонизировать этот мир, если мы не можем тут дышать?» — неожиданно восклицает герой Джованни Рибизи, многолетний глава горнодобывающей операции людей на Пандоре. Его животрепещущий вопрос впервые звучит примерно в середине третьего фильма саги, состоящей исключительно из трехчасовых фильмов, то есть где-то за 400-минутным рубежом. Это ретроактивный континуитет замедленного действия: предыдущая часть «Путь воды» проделывала ряд подобных кульбитов (например, задним числом выяснялось, что полковник Куоритч сделал резервную копию своего сознания перед финальной битвой в первом фильме, что позволило возродить его в виде аватара), однако ядовитость атмосферы Пандоры для человека, вынужденного все время ходить в кислородной маске, прежде не преподносилась как существенная проблема.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

С другой стороны, все это делает «Аватара», если угодно, более человечным: всем нам свойственно считать себя умнее, чем есть на самом деле, и нести чушь с увлеченным видом. Тем более что у франшизы Кэмерона имеется один бронебойный козырь: по части аудиовизуального опыта она по-прежнему не имеет равных и производит неизгладимое впечатление.

Хотя «Аватар» — что в 2009 году, что в 2026-м — скорее напоминает безбожно затянувшуюся кат-сцену в видеоигре, чем привычное кино, и можно долго дискутировать, фильм это еще или уже мультик, все-таки глупо будет утверждать, что от происходящего на экране не захватывает дух. Особенно когда на этом экране возникают исполинские киты тулкуны, дебютировавшие в предыдущей серии (даром что с ними связаны и самые пронзительные — во всех смыслах — моменты саги).

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

Словом, лучше уж такой «Аватар», чем никакого, — будет что внукам показать. А его, конечно, будут показывать. Утверждение, что фильм не оставил следа в культуре, разумеется, несостоятельно: он как минимум открыл ящик Пандоры и сделал формат 3D стандартом для всех блокбастеров — не говоря уже о том, что благодаря нему в шоу Saturday Night Live вышел великий скетч про шрифт Papyrus с Райаном Гослингом. Однако эта работа Кэмерона, безусловно, не растворилась в нашей жизни, как, например, «Терминатор» и «Титаник», — и как бы болтается в ней комочком, сама по себе. Мы не говорим цитатами из «Аватара», но исправно ходим на него в кино. Первая часть по-прежнему удерживает статус самого кассового фильма в истории (с учетом инфляции — второго). За те три недели, что новая серия добиралась до российского параллельного проката из-за «новогодней битвы» сказок, у нее в кармане образовалось $1,2 млрд: хуже первых двух, но все еще умопомрачительно.

При этом следующие два «Аватара», на всякий случай заявленные на 2029-й и 2031 годы, пока под вопросом: третьему нужно еще подзаработать, а Кэмерону нужно придумать, как подешевле снять четвертый и пятый, и только тогда студия Disney даст ему «зеленый свет». Отчасти хочется, чтобы этого не произошло: в XXI веке режиссер, если не считать документальных работ, безвылазно сидел на Пандоре, а его предыдущим фильмом был, страшно подумать, «Титаник», которому, страшно подумать, вскоре исполнится 30 лет. Понятно, что для Кэмерона «Аватар» — проект мечты (буквально: некоторые образы оттуда приснились ему еще в юношестве), и это как конфету у 71-летнего ребенка отнимать. Но все-таки грустно думать, что это последний мир, куда он нас пригласит.

Кадр из фильма «Аватар: Пламя и пепел» (2025) 20th Century Studios

Название: «Аватар: Пламя и пепел» (Avatar: Fire and Ash)

Дата премьеры: 1 декабря 2025 года (Лос-Анджелес, США)

Дата выхода в России: 15 января 2026 года

Где смотреть: в кино

Продолжительность: 197 минут

Режиссер: Джеймс Кэмерон

В ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Стивен Лэнг, Уна Чаплин, Сигурни Уивер, Британ Далтон, Тринити Блисс, Джек Чемпион, Кейт Уинслет, Клифф Кертис, Бейли Басс, Филипп Гелджо, Дуэйн Эванс, Джемейн Клемент, Джоэл Дэвид Мур, Эди Фалко, Джованни Рибизи, Брендан Коуэлл, Си Си Эйч Паундер, Дилип Рао, Дэвид Тьюлис