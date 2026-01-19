Размер шрифта
В Британии предупредили Украину о катастрофе в случае продажи Гренландии США

Guardian: Продажа Гренландии США станет катастрофическим сигналом для Украины
РИА «Новости»

Возможное согласие Европейского союза на принудительную продажу Гренландии будет являться катастрофическим сигналом для Украины. Об этом пишет британская газета Guardian.

«Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества, предшественника ЕС, в 1985 году, согласие на принудительную продажу территории государства-члена Евросоюза послало бы катастрофический сигнал о роли ЕС как геополитического игрока и его приверженности Украине», — сказано в публикации.

Также в материале отмечается, что молчание европейцев и попытки решить все дипломатией, не прибегая к серьезным мерам и санкциям, свидетельствует о провале стратегии умиротворения президента США Дональда Трампа.

17 января Трамп сообщил о введении с 1 февраля пошлин в 10% в отношении Дании, Великобритании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции, ФРГ и Швеции. По его словам, с 1 июня 2026 года тарифы для этих государств вырастут до 25% и будут действовать, «пока не будет достигнуто соглашение о полной покупке Вашингтоном Гренландии».

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В минобороны Дании пообещали ответный удар в случае вторжения Соединенных Штатов на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления.

Ранее в Британии рассказали, как Россия «спутала все карты» Европе из-за Гренландии.

