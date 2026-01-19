В Госдуме предложили альтернативу ипотеке

Если российские банки не сделают семейную ипотеку доступной для россиян, нужно разрабатывать альтернативы — жилье социального найма и стройсберкассы, заявил «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, комментируя повышение ставок по семейной ипотеке.

«Я искренне надеюсь на то, что всеми ведомствами и структурами наконец-то будут услышаны слова президента нашей страны Владимира Путина о том, что семейные программы ипотеки должны помогать родителям и подстегивать демографию, а не губить ее. Сейчас же получается, что плюсы от ипотеки получают только банки, которые с одного дома или квартиры зарабатывают еще несколько таких жилищ. Нам пора поумерить аппетиты финансовых организаций и развернуться наконец к людям. Если банки никак не пойдут на встречу, нужно наконец начать разрабатывать альтернативы ипотеке без участия финорганизаций — жилье соцнайма, строительные сберкассы. Можно начать разрабатывать иные программы помощи», — отметил Аксененко.

По его словам, просто повысить процент по ипотеке на и так недоступное жилье — это удар не только по семьям, но и по строительной отрасли, которая будет работать просто «в холостую» — из-за отсутствия покупателей.

Жилье по соцнайму — это государственная или муниципальная квартира, которую дают нуждающимся не в собственность, а в пользование по договору социального найма. Человек живет как в «постоянной аренде от государства»: платит коммуналку и небольшую плату за наем, но продать или сдать в аренду такое жилье нельзя.

Стройсберкасса — это система «сначала копишь — потом берешь льготный кредит на жилье»: несколько лет человек делает регулярные взносы, формирует накопления и подтверждает платежную дисциплину. После этого касса (обычно при поддержке государства) дает целевой кредит на недостающую сумму под более низкий процент, чем обычная ипотека.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 13 января рассказал, что ставку по семейной ипотеке собираются дифференцировать так: первый ребенок — 10%, второй — 6%, третий — 4%.

