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Режим ЧС: ливни затопили Крым

В Крыму действует штормовое предупреждение. На полуострове подтоплено более 700 домов. В Симферополе, Симферопольском и Белогорском районах объявлен режим ЧС.

Глава региона Сергей Аксенов заявил, что наводнение затронуло 5 муниципалитетов и 17 населенных пунктов, пострадали 1,5 тыс. человек. По его словам, погибших в результате погодной аномалии нет.

В МЧС предположили, что уровень воды в реках Крымского полуострова может подняться на два метра. В ведомстве также предупредили, что из-за обильных осадков может быть нарушена работа объектов энергетики и всех видов транспорта в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. В этих регионах выпало от половины до полной месячной нормы осадков.

Последствия сильных ливней в Крыму — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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