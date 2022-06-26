Африканское пекло: в России стоит аномальная жара

Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре в некоторых регионах страны. В Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областях столбики термометров поднялись до плюс 30-33°C. Аномально жарко также в регионах Сибири и Дальнего Востока.
В Москве с 12.00 до 18.00 действует предупреждение о сильной жаре до плюс 30-32°С. Таких высоких температур здесь не было с августа прошлого года. Пассажирам метрополитена начали раздавать воду. Метеорологи отмечают, что рекорда 2010 когда, когда столбики термометров поднимались до плюс 33,6°С, пока ждать не стоит.
Аномально жаркая погода продержится в столице до понедельника, 27 июня. А уже во вторник сюда начнет поступать холодный атмосферный фронт: температура воздуха опустится до 22–24°С. Но уже к концу рабочей недели жара вернется.
Врачи напоминают об опасности купания в холодных водоемах в жару, так как резкие перепады температур могут негативно воздействовать на организм. Кроме того, чувствительность к жаре снижает алкоголь.
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