Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии третьей недели июня: военные действия на территории Украины, протесты в Индии, Эквадоре и Румынии, празднование летнего солнцестояния и другое.
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Эвакуация жителей Гайаны после землетрясения, Афганистан, 23 июня 2022 года
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (в центре) во время церемонии открытия Встречи глав правительств Содружества в Кигали, Руанда, 24 июня 2022 года
Женщина проходит мимо здания, разрушенного в результате обстрелов в Бородянке на окраине Киева, Украина, 21 июня 2022 года
Во время акции протеста против поправок в закон о национальной безопасности Румынии у здания правительства в Бухаресте, 22 июня 2022 года
Собака играет с водой во время засухи в Мексике, 20 июня 2022 года
Во время церемонии посвящения в Новый год Аймара в Эль-Альто, Боливия, 21 июня 2022 года
Участницы 146-й выставки собак Вестминстерского клуба собаководства в поместье Линдхерст, Нью-Йорк, США, 21 июня 2022 года
Во время фестиваля «Солнцестояние» в деревне Окунево Омской области, Россия, 21 июня 2022 года
Протестующий против новой краткосрочной схемы набора в армию убегает, услышав выстрелы, во время беспорядков на железнодорожной станции Секундерабад в Хайдарабаде, Индия, 17 июня 2022 года
Русло реки По, пересохшей в результате сильнейшей за последние 70 лет засухи в Италии, 22 июня 2022 года
Сборная Италии по синхронному плаванию во время выступления на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, 23 июня 2022 года
Обезвреживание бомбы в Харькове, Украина, 23 июня 2022 года
Показ коллекции весна-лето 2023 модного дома Louis Vuitton на Неделе мужской моды в Париже, 23 июня 2022 года
Демонстрант бросает камень в полицейскую машину во время антиправительственной акции протеста в Кито, Эквадор, 23 июня 2022 года
Бриг «Россия» на реке Неве во время праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, 25 июня 2022 года