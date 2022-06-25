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Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
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Общество
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Лучшие фотографии недели

«Газета.Ru» представляет самые яркие фотографии третьей недели июня: военные действия на территории Украины, протесты в Индии, Эквадоре и Румынии, празднование летнего солнцестояния и другое.

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