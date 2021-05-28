В Москве отметили День пограничника
В России празднуют День пограничника: его отмечают 28 мая, поскольку именно в этот день в 1918 году в РСФСР официально появилась пограничная служба. Сегодня те, кто охраняет границы страны, относятся к Пограничной службе Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Для пограничников 28 мая – день, когда можно надеть парадную форму, собраться в парках или у монументов, возложить цветы к памятникам воинам-пограничникам в разных городах России. В Москве они приходят в Парк Горького, в Измайлово, в Сокольники, на Поклонную гору или на ВДНХ. Некоторые пользуются возможностью прыгнуть в фонтан. Как прошло празднование Дня пограничника в Москве, смотрите в фоторепортаже «Газеты.Ru».
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