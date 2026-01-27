Размер шрифта
Житель Тюмени украл больше тонны огурцов

В Тюмени торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов для своего киоска
Shutterstock

Тюменский торговец украл 1,4 тонны огурцов и 400 килограммов бананов в двух гипермаркетах. Об этом сообщает сайт МВД Медиа.

«Сотрудники подразделения уголовного розыска установили, что к восьми эпизодам хищений причастен один человек – 31‑летний местный житель. Подозреваемый был задержан», — говорится в публикации.

Выяснилось, что украденную добычу местный житель хотел продать на рынке.

По версии следствия, молодой человек брал гидравлическую тележку для перевозки поддонов и грузил в нее коробки с фруктами и овощами. На кассах самообслуживания он оплачивал лишь небольшую часть товара. После этого предъявлял охраннику чек, тем самым доказывая, что он якобы оплатил покупку. После этого украденное он увозил в свой киоск.

Недавно в тюменскую полицию поступило заявление от представителя сетевого магазина. Он пожаловался, что с торговой точки было похищено 48 пачек сливочного масла и 12 бутылок вина. По подозрению в преступлении были задержаны мужчина и женщина. Они признались, что хотели продать украденное.

Ранее российский пенсионер спилил опоры ЛЭП и попытался украсть более километра проводов.
 
